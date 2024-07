USA' 24sabato il primo comizio di Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 21.00 Donaldha annunciato che terrà il suodopo l'attentato sabato, ad una settimana dai tragici eventi di Butler. L'evento sarà a Grand Rapids, in Michigan. Al suo fianco ci sarà il neo nominato vice presidente J.D. Vance che,alla Fox News, ha detto che "se eletto, Donald, come ha promesso, negozierà un accordo con Mosca e Kiev per porre fine rapidamente alla guerra ucraina,in modo che l'America si possa concentrare sul vero problema, che è la Cina".