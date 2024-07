Un’altra crisi per la Ferrari

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 16 luglio 2024) È il pomeriggio del 26 maggio quando Charles Leclerc imbocca per l’ultima volta il rettilineo di Boulevard Alberto I a Monte Carlo. Il monegasco vince, finalmente, il Gran Premio corso sulle strade della Riviera, al termine di una gara per niente spettacolare, di quelle che talvolta bisogna pur essere capaci di portare a casa. Con i 25 punti della vittoria di Leclerc, e i quindici presi dal compagno di marca Carlos Sainz, terzo classificato, lariduce la distanza dalla vetta nelle due classifiche mondiali. Nel frattempo, la Red Bull è una scuderia in: incapace di trovare il bandolo della matassa in un progetto di macchina che già a Imola, una settimana prima, aveva iniziato a mostrare i propri limiti; spaccata in due da una lotta di potere intestina e ricca di colpi bassi.