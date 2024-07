Sondaggi elettorali in crescita Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 luglio 2024) Gli equilibri non cambiano, ma qualcosa inizia a muoversi negli ultimi. In particolare, la rilevazione effettuata dal Swg per il TgLa7 di lunedì 15 luglio evidenzia una leggerapere il, mentre si registra un piccolo calo per il Pd. Di conseguenza, si va ad ampliare la forbice tra il primo e il secondo partito, mentre i 5restano comunque terzi ma nettamente staccati dagli altri due e, a loro volta, con un buon vantaggio sugli altri partiti di centrodestra., crescono Fdi e M5s L’ultimoo di Swg conferma il primato di, che si avvicina alla soglia del 30%. Per il partito di Giorgia Meloni si registra unadello 0,4% rispetto alla settimana precedente e un dato che si attesta al 29,6%.