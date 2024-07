Si tuffa per soccorrere nipotina annega donna a Vieste La bimba sta bene

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 16 luglio 2024) Unadi 57 anni èta nel pomeriggio a, nel Foggiano, dopo essersita in mare perladi 3 anni e mezzo in difficoltà. Il corpo dellaè stato recuperato al largo da un gommone e portato al porto di. Vani i tentativi del personale del 118 di rianimarla.La bambina sta, ed è stata ricoverata per precauzione nel reparto di pediatria dell'ospedale di Foggia dove sarà sottoposta ad accertamenti di routine. "Siamo molto addolorati, laera molto conosciuta nella nostra comunità. È un dolore enorme”, ha detto il sindaco Giuseppe Nobiletti.