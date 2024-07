Scommessa dell’atleta Il campione di hockey si inventa designer col brand For Te

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Dalle passeggiate in bicicletta tra le vie silenziose ha avuto l’ispirazione. E così ha voluto tributare un omaggio speciale al paese che l’ha adottato sportivamente. Il vice capitano dell’Forte dei Marmi, Federico Ambrosio, si è trasformato ine ha lanciato il"For Te", partendo da una linea di orologi limited edition che in pochi giorni ha già registrato un boom di prenotazioni: ben 200 pezzi aggiudicati dei 400 rigorosamente numerati in commercio. Quell’accessorio è già al polso non solo di tanti sportivi ma anche di imprenditori che lo utilizzano per andare in spiaggia o per combinarlo con un look da serata super chic. Un segnatempo originale e unisex con il quadrante dalle venature in marmo, nelle tonalità del rosa, azzurro, bianco e nero; sul retro sono incise le coordinate geografiche che indicano Forte dei Marmi.