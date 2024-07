Schianto improvviso Lorenza uccisa da un’auto Omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Oggi, in via Pagliarozza ad Ariccia, si è verificato un grave incidente nella zona dei Castelli Romani., per motivi ancora sconosciuti, ha investito la 64ennePruiti, residente a Lanuvio. La violenza dell’impatto è stata tale da causarle la morte immediata, con la donna sbalzata a diversi metri di distanza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velleri, incaricati di svolgere le indagini per chiarire le cause e le responsabilità del tragico evento. L’uomo alla guida è stato denunciato pere sottoposto a test per alcol e droghe. Anche se non risultano segni di alterazione al momento dell’incidente, gli esiti definitivi degli esami arriveranno nelle prossime ore. La salma diPruiti è stata trasportata all’obitorio di Tor Vergata, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.