Rotaract toscani impegnati contro le barriere architettoniche

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 – Si sono riuniti al Bistrot agricolo La Birr'aia di Marignolle i soci delClub Firenze Sud, per celebrare il tradizionale passaggio delle consegne fra il presidente uscente Luca Schifano ed il neo eletto Niccolò Pecci. Per l’annata 2024-2025 il nuovo Direttivo debutterà proprio in questi giorni, in occasione della Rotary Dragon Cup, ossia la storica regata all'insegna della solidarietà per le "Florence Dragon Lady", che come da tradizione sarà ospitata dalla Società Canottieri Firenze, con il suggestivo sfondo del lungarno e di Ponte Vecchio. La squadra sarà capitanata dai due soci Ginevra Corti e Niccolò Garbarino.