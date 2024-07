Roberta Metsola rieletta presidente del Parlamento europeo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 luglio 2024)è statadel. La 45enne nazionalista maltese, esponente del Partito Popolare, si è imposta al primo turno di votazione con 562 voti a favore. Resterà in carica per i prossimi due anni e mezzo. L’elezione si è tenuta nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 luglio, in occasione della prima seduta plenaria della decima legislatura del. Per l’elezione era necessario raccogliere almeno la maggioranza assoluta dei voti espressi (astensioni e schede nulle o bianche non contano). La conferma diera abbastanza scontata. La politica maltese era l’unica candidata insieme alla spagnola Irene Montero, 36 anni, esponente di Podemos e del gruppodella Sinistra.