Prof colpita dai pallini a Rovigo archiviato il procedimento contro la classe che si mise a ridere | Sono delusa occasione persa

(Di martedì 16 luglio 2024) Quando un loro compagno disparò una prima, poi una seconda raffica didi gommalaessoressa, siro a, coprirono il responsabile e si spalleggiarono a vicenda. Per la procura però non c’è reato, non si ravvisa l’oltraggio a pubblico ufficiale che dopo l’episodio fece partire la denuncia della docentelaintera collettivamente, per non averla difesa ma anzi derisa. Il caso è quello dell’istituto Viola di, quando laessoressa Maria Cristina Finatti fual volto da duesparati da una pistola ad aria compressa da un suo alunno. «Con la seconda ho rischiato di perdere un occhio, per fortuna avevo la mascherina», aveva raccontato nei mesi successivi, ho aspettato fino all’ultimo prima di denunciare, aspettavo che la scuola prendesse provvedimenti.