Power Ballad | Paul Rudd e Nick Jonas nel nuovo musical di John Carney

(Di martedì 16 luglio 2024) Variety ha annunciato che la Lionsgate ha acquisito i diritti per la prossima commediae di, regista di Once e Sing Street, dal titolo, e si occuperà dell’uscita nelle sale negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Irlanda. Ilvedrà come protagonisti. Il film annunciato a maggio 2024 vedrànei panni di un ex cantante di matrimoni che si trova in una fase della sua carriera un po’ decaduta. La sua vita cambia appena incontra, una giovane rockstar che vuole rilanciare la sua carrierae. La musica sarà al centro della storia, i due protagonisti inizieranno a collaborare e questo trasformerà le loro vite.è stato definito come “una storia edificante e guidata dalla musica”. Sarà presente anche Jack Reynor, apparso anche nei film precedenti di, Sing Street e Flora and Son.