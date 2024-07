Più sicurezza in città Arrivano nuovi agenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) BERGAMO Primo passo della nuova amministrazione comunale di Bergamo per rinforzare in modo significativo il Corpo di Polizia municipale e per garantire una maggioreai cittadini. Palazzo Frizzoni è pronto ad assumere ottodella Polizia locale. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo e chiuderà il prossimo 5 agosto. La decisione è stata una delle prime annunciate dal nuovo assessore allaGiacomo Angeloni. "Una volta raccolte le candidature e stilata una graduatoria - spiega -, da questa potremo attingere anche in futuro per altre assunzioni. Il tema dellaurbana che si compone di tanti aspetti, dalla prevenzione al presidio, dal controllo alla repressione, è centrale nel nostro programma.