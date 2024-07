Pagelle Tour de France 2024 | Alpecin-Deceuninck e Philipsen imbattibili sfortunato Girmay

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)SEDICESIMA TAPPADEJasper, voto 10: aveva iniziato male, forse anche malissimo questode. Poi però ha acceso la lampadina, sfruttando anche il lavoro della squadra, ed è diventato devastante come al solito. Anche oggi i compagni lo trascinano allo sprint finale e lui mette la ciliegina sulla torta, dominando. Tripletta da sogno e la Maglia Verde non è così lontana., voto 10: con un treno cosìdifficilmente sbaglia. Soprattutto se l’ultimo uomo è van der Poel con la maglia di campione del mondo che ti lancia a velocità supersoniche negli ultimi 200 metri, diventa quasi impossibile perdere. Biniam, senza voto: brutto colpo in unquasi perfetto per l’eritreo.