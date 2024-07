Orti sociali a secco Scarseggia l’acqua per l’irrigazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024)del Vingone, problemi per. Si lamentano gli assegnatari degli spazi per una serie di problemi che ancora non sono stati definitivamente risolti. Tutto è cominciato un anno fa quando la cisterna interrata si è rotta, spezzando le tubazioni. "Per mesi – racconta uno deglisti –dell’acquedotto è andata sprecata, quindi è stato obbligatorio sostituire le parti danneggiate. Nel 2023 l’ufficio tecnico comunale riferiva che dovevano trovare le risorse per l’acquisto e la sostituzione. Poco prima della Pasqua 2024 la ditta incaricata ha interrato la nuova cisterna, non a regola d’arte poiché poche ore dopo il terreno ha ceduto nuovamente facendola inclinare di almeno 30 gradi". Per oltre un mese, raccontano agli, la cisterna è rimasta tale e quale.