Ncv e Ducati decolla il maxi-polo industriale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Effetto-casello autostradale per gli ultimi insediamenti produttivi in Valsamoggia. Un comparto che dopo il via libera alex Beghelli registra ora il tutto esaurito in un altro mega insediamento dedicato alla logistica. Si tratta dellogistico da oltre 95mila metri quadrati realizzato dal colosso multinazionale Glp, specializzato nella costruzione, proprietà sviluppo e gestione di immobili destinati a fini produttivi e collocato nel comparto ‘Chiesaccia’, a ridosso della via Emilia, verso Ponte Samoggia, a poche centinaia di metri dalla sede Philip Morris. Anche in questo intervento quasi dieci ettari di terreno agricoli inclusi nel cosiddetto ‘Martignone’ sono stati coperti da un grande immobile.