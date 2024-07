Napoli | nel Rione Amicizia sgomberate 6 case occupate da famiglie vicine al clan

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 16 luglio 2024)– Sei appartamenti occupati abusivamente nel “”, nel quartiere San Carlo all’Arena a, sono stati sgomberati dalle forze dell’ordine. L’operazione, che ha interessato un complesso di edilizia pubblica noto come “San Francesco”, è stata condotta in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica. L’attenzione degli inquirenti si è focalizzata in particolare sull’isolato 12, situato in via L. Giusso n.17, traversa di via Filippo Maria Briganti. Questo isolato era occupato da nuclei familiari legati alla famiglia criminale Contini-Bosti, che, insieme alleLicciardi e Mallardo, costituiscono l’organizzazione criminale denominata “Alleanza di Secondigliano”, contrapposta alMazzarella nel panorama delinquenziale napoletano.