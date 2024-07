Muore sul Monte Bianco Le scalate per beneficenza | Aiutava i bimbi malati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) SAN LAZZARO DI SAVENA (Bologna) Scalava per nutrire la sua più bruciante passione e per aiutare chi non poteva farlo. Michele Raule, ingegnere cinquantenne di San Lazzaro, sposato e padre di tre figli, è morto domenica mentre era a un passo dal compimento della sua più grande impresa, a lungo sognata, accarezzata e preparata: salire ilpartendo da quota zero. Al suo progetto aveva associato una raccolta fondi per l’Ageop, associazione bolognese che aiuta i bambinidi tumore. Raule era in discesa lungo la via normale italiana al tetto d’Europa, con il fratello e due amici, quando avrebbe perso aderenza nell’attraversamento di un nevaio, poco prima di giungere al rifugio Gonella.