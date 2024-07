Messina spaccio del profumo così chiamavano la cocaina proveniente da Catania | 9 arresti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 luglio 2024) Blitz antidroga dei carabinieri a: arrestate 9 persone, 5 ai domiciliari e 4 in carcere. Le accuse includono associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione edi sostanze stupefacenti. La banda aveva organizzato una rete efficiente per la distribuzione di marijuana eprovenienti dae dalla Calabria. Sono stati identificati i ruoli all’interno del gruppo criminale: promotori, organizzatori, spacciatori e responsabili della contabilità. La base operativa era l’appartamento di uno degli indagati nella zona di Ritiro, dove venivano pianificate le strategie del gruppo e nascosta la droga. Un ruolo chiave era ricoperto dalle donne del gruppo, che fornivano supporto logistico e si occupavano del trasporto della droga. Gli indagati usavano il termine “” per riferirsi alle dosi di stupefacenti.