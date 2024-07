L’OraSì punta Flavio Gay

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)Gay, guardia tiratrice di grande livello, che ha avuto anche una parentesi in A2. Ad un passo anche il centro Crespi. Partiamo da Gay: atleta dal carattere ‘fumantino’ ma dalla tripla sempre in canna, Gay è già stato in Romagna nei Raggisolaris nella stagione 2018/19, rescindendo però il contratto a gennaio. Nell’ultima stagione ha giocato a Cassino in B Nazionale segnando 13.6 punti di media in campionato e 14 nei playout. Radiomercato lo vede ad un passo dai giallorossi, tanto che si parla di accordo già trovato, come per il centro Riccardo Crespi, nell’ultima stagione all’Andrea Costa Imola. Sono sfumati il playguardia argentino, ma di formazione cestistica italiana, Diego Lucas, che ha firmato nel week end con Sant’Antimo, e il play Nicolas Tanfoglio, classe 2005, ad un passo da Cento in A2.