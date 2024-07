LIVE Italia-USA 0-3 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | dominio statunitense dopo tre inning

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:04 Triplo strike, Stragotto viene eliminata, azzurre ancora a secco di punti. 22:02 Ennesimo strike out di Faraimo. 22:00 Battuta di Barbara, presa al volo di Brady, prima eliminazione azzurra. QUARTO21:52 Terza eliminazionenel terzo, questa al volo grazie ad un ottimo intervento di Koutsoyanopolus. 21:48 Singolo per Jefferson, Jaquish avanza in seconda base. 21:46 Per il terzoconsecutivo gli Stati Uniti marcano punti, purtroppo i battitori statunitensi stanno colpendo troppo spesso. 21:45 Rimbalzante di Lorenz, raccoglie Filler e Flippen avanza in terza base. 21:43 Eliminazione anche per Biancastello, l’non segna punti neanche nel terzo. 21:42 Battuta di Dayton, palla presa al volo e seconda eliminazione. 21:40 Rimbalzante verso la terza base di Koutsoyanopolus, raccoglie Warren.