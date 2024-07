L’esordio di Tommaso su Netflix Il sogno è realtà E’ meraviglioso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Una "stellina" pistoiese che sta lavorando sodo in direzione di quell’agognato traguardo: diventare attore. Lui si chiamaBadioli, 20 anni soffiati sulla torta proprio ieri (auguri di vero cuore), originario di Casalguidi, attualmente a Roma per prepararsi. Un cammino iniziato nel giugno del 2021 che lui stesso ricorda così: "Era un pomeriggio estivo, stavo scrollando i reel di Instagram e mi sono soffermato su un video, un semplice gioco. Inserendo il proprio mese di nascita, sarebbe venuto fuori il lavoro della nostra vita. Il mese di luglio, il mio, prevedeva il mestiere dell’attore". Casualità a parte, è in quel periodo cheinizia a guardare una serie americana molto popolare dal titolo "Stranger Things": "Il cast era composto da ragazzi molto giovani, in me nacque una certa curiosità per questo mestiere. La mia passione per la recitazione iniziò così.