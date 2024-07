La scelta di DJ Vance come Vice di Trump preoccupa l’Europa E’ un disastro Ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Donaldha annunciato ufficialmente ladel suopresidente nella corsa verso la Casa Bianca. Si tratta del 39enne J.D., senatore dell’Ohio. Appena si è sparsa la notizia, in Europa i vertici istituzionali e i principali rappresentanti politici hanno cominciato arsi. E molto.se già un’eventuale vittoria diveniva vistafumo negli occhi, la nomina diallapresidenza ha scatenato il panico. E non a caso. Il senatore dell’Ohio, infatti, è noto per le sue posizioni isolazioniste e per le sue idee, molto distanti da quelle espresse sino a oggi dall’Unione Europea e dai suoi principali rappresentanti, rispetto alla Guerra in Ucraina. “Sevincerà le elezioni”, ha dettoin una recente intervista a Fox News, “negozierà con la Russia per porre fine al conflitto in Ucraina”.