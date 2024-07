La quotidianità impossibile degli armeni che vivono in Azerbaijan

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Come gli azeri dia, anche glidihanno conosciuto una progressiva riduzione. Nel 1926, gliinerano circa duecentoottantaduemila, il 12 per cento della popolazione. Questo numero è rimasto relativamente stabile fino al 1959, quando è aumentato leggermente a 388.025, mantenendo comunque la proporzione del 12 per cento. Tuttavia dagli anni ‘70 in poi si è registrato un evidente declino della percentuale di popolazione armena. Nel 1979, il loro numero era di 475.486, il 7,9 per cento della popolazione totale. Nel 1989, c’erano 390.505, solo il 5,6 per cento della popolazione. È una cifra che ovviamente includeva la presenza armena in Nagorno Karabakh che si attestava al di sopra di 120mila persone.