La promessa di Tori Spelling a Shannen Doherty e le parole dell’amica Sarah Michelle Gellar

(Di martedì 16 luglio 2024) Il mondo del cinema piange la morte di, scomparsa a 53 anni il 13 luglio, a causa delle complicazioni relative al cancro. L’amica e collega in Beverly Hills, 90210,, ha pubblicato un post in cui promette all’amica di mantenere “vivo il suo spirito”. Definendo la sua collega di Beverly Hills 90210 “un fuoco che si è spento troppo presto”,, che ha recitato al fianco diinterpretando Donna Martin, ha ricordato come l’attrice fosse un’amica leale. “Mi ha sempre difeso. Mi ha sempre coperto le spalle. Ha sempre creduto in me quando io non credevo o non riuscivo a credere in me stessa”, ha scritto, nella didascalia di un post che mostra un carosello di foto di lei e, ai tempi di Beverly Hills 90210 e anche recentemente.