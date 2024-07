La Nazione e i suoi 165 anni | inserto speciale e iniziative Celebrare la storia con lo sguardo al futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 – La, la storica testata diretta da Agnese Pini e pubblicata dal Gruppo Monrif, si prepara ail suo 165°versario con una serie dicommemorative che si terranno nel corso dell'anno. Fondato nel 1859 con l'obiettivo di preparare il terreno all'Unità d'Italia, Laè il più antico quotidiano italiano a non aver mai interrotto le pubblicazioni, neanche durante i conflitti bellici o l'alluvione di Firenze. Tutte le info sulle celebrazioni per i 165Lade Laè strettamente legata allad'Italia. In questi 165, il giornale è stato testimone e cronista di tutti gli avvenimenti internazionali, nazionali e locali che hanno segnato il nostro Paese.