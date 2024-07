La mia vita boreale Oltre il 62 Parallelo Tra Faroe e Islanda ho scoperto il paradiso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Enrico Luigi Giudici, classe 1995, è quello che, oggi, può essere definito un esploratore moderno. Appassionato di racconti e fotografia, si dedica da otto anni alla scoperta delle terre del Nord. Dopo la Norvegia, dove ha studiato la cultura e la storia delle Isole, si è stabilito definitivamente innel 2019. Con il suo progetto “Tales from the North“, Enrico si propone di svelare i segreti di paesaggi, storia e culture dell’estremo settentrione, lontano da ogni mitizzazione. Nel suo libro “il 62°, Atlante delle Terre Boreali“ (Rizzoli) guida il lettore in un viaggio emozionante attraverso Norvegia,, Føroyar, fino alle Svalbard e Groenlandia, offrendo un atlante visivo e sentimentale delle sue esperienze. Un racconto che intreccia storie, paesaggi e fotografie, catturando l’identità di queste terre affascinanti.