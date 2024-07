Immigrazione Meloni domani in Libia | il dialogo con l’Africa continua Poi a Oxford per il Cpe

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Nuova missione inper la premier Giorgiaa Tripoli per prendere parte al segmento presidenziale del Trans-Mediterranean Migration Forum su invito personale del primo ministro Abdul Hamid Dabaiba. Un’iniziativa del governo di Unità Nazionale libico per promuovere iltra nazioni europee e africane sulla gestione dei fenomeni migratori e sull’individuazione di politiche condivise. L’evento si pone anche nel quadro della visita di Dabaiba dello scorso 15 maggio a Bruxelles, durante la quale il primo ministro libico ha incontrato la presidente Ursula von der Leyen. Sul tavolo lo sviluppo di una migliore cooperazione tra Ue eanche nel settore migratorio, da realizzare a partire da priorità condivise. Per l’Unione europeaparteciperà al Forum il vice presidente della Commissione Margaritis Schinas.