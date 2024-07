Il Newcastle United promette di combattere la FA se tenta di rubare Howe

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-07-16 17:51:24 Il Newcastle combatterà contro qualsiasi tentativo da parte della Football Association di ingaggiare Eddie Howe se identificherà il 46enne come l'uomo che vuole per sostituire Gareth Southgate. Si ritiene che Howe sia nella rosa dei candidati della FA per succedere a Southgate, che si è dimesso questa mattina dall'incarico di allenatore dell'Inghilterra dopo otto anni al suo posto, insieme a Graham Potter, Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino. E sebbene Howe non abbia ancora parlato della questione durante la trasferta pre-campionato del Newcastle in Germania, il direttore generale del club, Darren Eales, ha sottolineato la propria determinazione a trattenere l'ex allenatore del Bournemouth.