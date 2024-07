Il nero sfina ma per la tua disfunzione erettile non ci sono rimedi Sfiga** idiota e inutile | Emma asfalta Fabrizio Corona che ha fatto bodyshaming su di lei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) “Ilma per la tuanon ci. Sfigat*,“. CosìMarrone ha risposto a un reel postato sul profilo Instagram di Dillinger.it, il sito di. Una risposta giusta vista la didascalia del post, “il”. Parole che sottendono tutto ilal quale la cantante è stata sottoposta nell’ultimo periodo. Parole scritte da chi continua a non capire come mettere al centro del commento il corpo delle persone sia sbagliato, offensivo e pericoloso per gli standard a cui pensano di doversi adeguare le nuove generazioni. Esemplare quello che la stessa Marrone ha detto a GQ: “A me puoi dire tutto, chebrutta, chegrassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio.