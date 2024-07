Heroes & Monsters a Finisterre Beach

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Appuntamento d’eccezione per l’estate live dello stabilimentodi Marina di Ravenna. Alle 22 di stasera sul palco salirà la hard rock band statunitense, nel corso del tour italiano. Il gruppo è formato dal bassista/cantante Todd Kerns (già al fianco di Slash; Myles Kennedy and the Conspirators, The Age of Electric) chitarrista Stef Burns (Y;T, Alice Cooper, Vasco Rossi) e dal batterista Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Vince Neil). Il debutto discografico della band è stato pubblicato nel gennaio 2023.