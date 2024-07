Gentiloni | presentarci Bilanci medio termine massimo a metà ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – In base al concomitare quest’anno dei tempi delle procedure Ue per deficit eccessivi delle nuove regole del Patto di stabilità e di crescita, i paesi dell’Unione Europea sono tenuti a presentare i loro piani dio dientro il 20 settembre o “alper, per consentirci di avere una valutazione” della Commissione europea. Lo ha affermato il commissario europeo all’economia, Paolonella conferenza stampa aldell’Ecofin. L'articoloproviene da Ildenaro.it.