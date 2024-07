Elena Ferrante e il femminismo al ribasso di questo secolo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Anni fa, quando il MeToo era fresco, avevo una chat in cui qualcuna ogni tanto scriveva che, se classificavamo tutto come maschilismo, poi niente era più maschilismo. Era una chat di tutte femmine, che si è interrotta il giorno in cui una di noi ha deciso che era maschilismo qualcosa che per le altre non lo era. Adesso che è passata la linea per cui è tutto maschilismo, dalle classifiche dei libri agli attentati ai candidati alla presidenza degli Stati Uniti, cerco da ore di ricordarmi da ore quale fosse il pretesto per cui ci perdemmo, noialtre di quella chat, quasi senza una parola – ma proprio non mi torna in mente. Ho saputo della presenza dinella classifica dei libri del New York Times dal messaggio d’un conoscente americano.