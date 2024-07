Ebimotors alla 1006 km Aurum in Lituania

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 16 luglio 2024) Un’altra soddisfazione si aggiungelunga carriera del team. La squadra di Enrico Borghi è stata chiamata per fornire supporto tecnico al team LG OLED & Rimo Aderocorsakmpowered by Hankook. La manifestazione si svolgerà nelle giornate dal 17 al 20 luglio nella località di Palanga, località turistica sulla costa baltica della. La competizione è probabilmente la corsa automobilistica più famosa che si svolge nella repubblica baltica ed attira ogni anno migliaia di turisti. Il tutto si svolge, sin dall’anno 2000, su un circuito temporaneo formato dall’unione di due tratti autostradali delle autostrade A13 ed A11. La pista misura soli 2.681 metri ed è composta di lunghi rettilinei, chicanes e curve a gomito. Inseriamo di seguito il link per poter vedere la corsa in diretta.