Decreto casa saltata la norma ‘salva-Milano’

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – Nessunae’ stata introdotta nellegge sul pianoche è stato licenziato dalla Commissione ambiente della Camera. Il testo domani andrà in Aula senza le misure annunciate dal ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. Gli emendamenti di maggioranza sul tema sono stati ritirati, mentre quelli presentati dalle opposizioni si considerano respinti a seguito del voto sul mandato al relatore. La maggioranza, riferiscono fonti parlamentari, non avrebbe ancora trovato la quadra sul pacchettoe per questo, quando mancava la votazione su diversi emendamenti e quelli di maggioranza erano stati ritirati, è stato messo ai voti il mandato al relatore.