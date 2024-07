Cristiana de filippis e Maria Colombo vincono il premio matematico più prestigioso d’Europa

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 16 luglio 2024) Ildella European Mathematical Society viene definito “l’Oscar della matematica” ed è appena stato assegnato a due italiane,De. Assegnato dalla società fondata nel 1990 con sede in Polonia, e consegnato in Spagna, a Siviglia, in apertura del Congresso europeo di matematica in corso fino al 19 luglio, ildel valore di 5 mila euro è stato finora vinto da sei italiani, comprese De, ed è spesso considerato l’apripista alla medaglia Fields, considerata il Nobel della matematica. De, di Matera, ha una cattedra all’Università di Parma ed è considerata da Forbes una delle 100 italiane di successo nel 2023; secondo la banca dati dell’American Mathematical Society, risulta inoltre fra le persone più citate della matematica mondiale nella sua generazione.