Chi era John John Kennedy erede sfortunato di JFK

(Di martedì 16 luglio 2024) A soli tre anniFitzgeraldJr, conosciuto da tutti come, ha guadagnato le prime pagine dei giornali, facendo il saluto militare davanti alla bara di suo padre, assassinato a Dallas. A dire la verità, però, il secondo genito di Jackie eFitzgeraldè destinato alla fama ancor prima di nascere., infatti, viene alla luce il 25 novembre 1960, l’anno della corsa presidenziale che ha visto JFK diventare il primo presidente degli Stati Uniti cattolico. Un evento che fa entrare il nuovo arrivato in casa, insieme alla sorella Caroline, a soli due mesi di vita, considerando che l’insediamento effettivo della nuova famiglia presidenziale avviene sempre nel mese di gennaio. Da quel momento, dunque, l’America si è innamorato di lui, anche see Jackie hanno sempre preferito mantenere una erto riserbò intorno ai loro figli.