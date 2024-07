Call of Duty | Black Ops 6 ecco quando inizieranno le Beta e non manca molto

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 16 luglio 2024)no ancora più di tre mesi al rilascio diofOps 6, ma, quest’estate, i fan della saga, curiosi di provare il nuovo titolo, potranno avere accesso a ben due sessionidel videogioco. Infatti, Activision ha appena annunciato che lain accesso anticipato si svolgerà dal 30 agosto al 4 settembre mentre la seconda, aperta a tutti, si terrà dal 6 al 9 settembre. Attraverso un post sui profili social diof, Activision ha ufficialmente confermato l’arrivo dellediofOps 6, il nuovissimo capitolo della saga sparatutto. Per la prima volta nella storia della serie, PlayStation non avrà unain esclusiva ma arriverà in concomitanza su tutte le piattaforme. Come possiamo leggere dal post, lesaranno due ed in due momenti diversi.