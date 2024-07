Calciomercato Milan slittano le visite mediche di Alvaro Morata | dettagli da sistemare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 luglio 2024)a breve sarà un nuovo rossonero ma lesono state posticipate. Ecco il motivo Un campione d’Europa per rilanciare ildopo una stagione di alti e bassi.sarà il nuovo attaccante del club di via Aldo Rossi e prenderà il posto di Olivier Giroud. E’ tutto fatto e la dirigenza rossonera pagherà la clausola rescissoria da 13,5 milioni di euro all’Atletico Madrid per liberare il centravanti. Le, previste per la giornata di martedì 16 luglio, sono state posticipate a mercoledì 17, sempre a Madrid. Il motivo? Pergli ultimiburocratici, ilha voluto prendere un giorno di tempo in più, così da non affrettare la situazione e seguire l’iter del caso. Dopo aver alzato al cielo la coppa con la sua Spagna,si prepara a vivere una nuova avventura della sua vita calcistica in Italia.