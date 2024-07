C Fiorentino il bollettino fitopatologico dell' olivo CF al 15 luglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 162024 – LA CASCOLA FISIOLOGICAE DRUPE In questa stagione possiamo, con una certa frequenza, assistere alla cascola di alcunee olive già allegate presenti nella pianta. L’eliminazione dei frutti da parteè un meccanismo fisiologico con cui la pianta tende ad autoregolare il proprio carico produttivo in base alle risorse a sua disposizione e all’andamento dei fattori ambientali eterni. In altre parole, riducendo il numero di frutti, l’albero adegua il suo sforzo produttivo alle risorse disponibili sostenendo la crescita di un numero di frutti adeguato e proporzionato alla capacità’apparato radicale, agli elementi minerali disponibili, alla sua superficie fogliare, alla risorsa idrica, alle temperature esterne, ecc.