Bus si ribalta fuori dalla galleria | a bordo 60 passeggeri

(Di martedì 16 luglio 2024) Questa mattina, 16 luglio, un bus con una sessantina di persone dentro si èto all'ingresso di unaed è rimasto in verticale. Alcune persone asono rimaste ferite nell'incidente. Bus siUn autobus di lavoratori del gruppo Inditex, titolare fra gli altri del marchio Zara, si èto martedì mattina 16 luglio all'ingresso di un tunnel C-32, in Spagna tra i comuni di Tordera e Santa Susanna, vicino a Pineda de Mar, non lontano da Barcellona. Il mezzo trasportava 52 persone in tutto. Come si vede dalle immagini che circolano online, l'autobus è rimasto incastrato in posizione verticale appoggiato all'imbocco della