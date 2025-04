La Cina blocca export di terre rare terremoto per industria tech

Cina ha deciso di sospendere l'export di diversi materiali critici, tra cui terre rare, metalli e magneti, fondamentali per numerosi settori strategici. La mossa, che si inserisce in un più ampio inasprimento delle. Europa.today.it - La Cina blocca l'export di terre rare: terremoto per l'industria tech Leggi su Europa.today.it Nel pieno dell’escalation della guerra commerciale con gli Stati Uniti, laha deciso di sospendere l'di diversi materiali critici, tra cui, metalli e magneti, fondamentali per numerosi settori strategici. La mossa, che si inserisce in un più ampio inasprimento delle.

Ne parlano su altre fonti La Cina blocca l’export di diverse terre rare. La Cina blocca l'export di terre rare, panico per l'industria delle auto Usa. Trump minimizza le esenzioni sull’elettronica e preannuncia nuovi dazi sul tech. La Cina blocca l’export di terre rare. Dazi Usa, la Cina blocca l'export di diverse terre rare. Dazi, la Cina risponde a Trump e blocca l'export di terre rare. A rischio le industrie di tutto il mondo. Trump annuncia i dazi sui semiconduttori in settimana. Nyt: "La Cina blocca l'export di varie terre rare".

Si apprende da ilfattoquotidiano.it: Trump annuncia i dazi sui semiconduttori in settimana. Nyt: “La Cina blocca l’export di varie terre rare”. Dollaro ancora giù - Le nuove tariffe sui semiconduttori simili alle misure per acciaio, alluminio e automobili. Intanto il governo cinese, ha riferito il New York Times, sta elaborando un nuovo sistema che potrebbe imped ...

tio.ch riferisce: La Cina blocca l'export di diverse terre rare, a rischio le produzioni - L'anticipazione è del NYT, la stretta che sa di rappresaglia fa tremare il settore auto, quello dei semiconduttori e aerospaziale.

Si apprende da msn.com: Dazi Usa, la Cina blocca l'export di diverse terre rare - Il governo di Pechino, ha riferito il Nyt, sta elaborando un nuovo sistema di regolamentazione che potrebbe impedire definitivamente alle forniture di raggiungere alcune aziende, tra cui gli appaltato ...