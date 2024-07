Bus di Mestre la bambina di 4 anni ferita nella tragedia è stata dimessa dopo 9 mesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Saràin queste ore, il 16 luglio, l’ultima persona rimastanell’incidente del bus sul cavalcavia di(Venezia), avvenuto lo scorso 4 ottobre. Si tratta di unadi 4che eraricoverata al reparto Grandi ustionati dell’Ospedale di Padova.Leggi anche: Cristina Frazzica morta in kayak, la sorella gemella ritira il suo diploma. Il ricordo straziante La piccola, come riportato dall’Ansa, faceva parte di un gruppo di cinque feriti gravi trasferiti d’urgenza dall’ospedale di. Di essi una persona è deceduta il 4 aprile scorso, la turista spagnola Rosalia Rodriguez Mendez, 52. Ladi nazionalità ucraina è rimasta in coma per dueed èsempre accudita dalla madre,leggermente, mentre il padre è morto nell’incidente. Ha trascorso novenel reparto ustionati e poi in chirurgia plastica.