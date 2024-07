Autonomia ok Consiglio Regionale Toscana al referendum abrogativo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – Ilha approvato a maggioranza (voto a favore di Pd, Italia Viva e Movimento 5 stelle e voto contrario di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e gruppo Misto Merito e Lealtà) le due proposte di deliberazione presentate da Partito democratico, Italia viva e Movimento 5 stelle per l’indizione deldella legge nazionale 86 del 2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), per chiedere l’abrogazione della legge sull’differenziata. Una prevede l’abolizione totale della legge nazionale, mentre l’altra, predisposta nell’eventualità che l’abrogazione totale non fosse ritenuta ammissibile l’intera abrogazione, ne prevede l’abrogazione di un’ampia parte.