Audi A6 Avant la prova de Il Fatto it – La compagna di viaggio ideale – FOTO

(Di martedì 16 luglio 2024) Il sole romano si riflette sui contorni scolpiti dell’A640 TDI quattro S tronic, l’ultima iterazione del capolavoro tedesco che promette non solo prestazioni fuori dal comune, ma si presenta con un look moderno e dotazioni all’avanguardia, che la rendono una delle station wagon più apprezzate sul mercato (disponibile a un prezzo d’attacco di 58 mila euro). Al primo sguardo, la A6cattura l’attenzione con la sua griglia Single frame più ampia e bassa, un segno distintivo del nuovo corso stilistico di. I fari a LED Matrix non solo offrono una visibilità straordinaria nelle ore notturne, ma conferiscono alla vettura uno sguardo deciso e moderno. La silhouette elegante ma dinamica è accentuata dalle linee tese e fluide che si estendono lungo tutta la carrozzeria e si chiudono nel posteriore scolpito con gruppi ottici tridimensionali a LED.