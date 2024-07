Annunciati nuovi ospiti internazionali per Milan Games Week & Cartoomics 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 16 luglio 2024) In un momento storico di fermento digitale, la creatività e le abilità degli individui sono come non mai al centro dell’attenzione, in una sfida serrata e competitiva tra uomo e macchina che esalta le qualità imprescindibili dell’essere umano. Una dicotomia che prende forma a, un luogo reale capace di connettere una generazione che comunica e interagisce nel virtuale, pronto anche quest’anno a offrire a tutti gli appassionati della cultura pop un evento unico e indimenticabile, ricco di fumetti, videogiochi, cinema, serie tv, cosplay, giochi in scatola, di carte e di ruolo. Per soddisfare il palato degli amanti del gaming di tutte le età, in calendario tantissimi incontri e panel conriconosciuti in tutto il mondo.