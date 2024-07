Altre tre coppie si lasciano Temptation Island finisce così ecco chi si dice addio per sempre

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Mentre continua con grande successo la messa in onda delle puntate di2024, emergono in queste ore le prime indiscrezioni su come finirà per lein gara. Possiamo anticipare che non mancheranno i colpi di scena e che sarà il finale più apocalittico della storia del programma, capace di far impazzire il pubblico. Procediamo con ordine. È notizia recente che Mediaset ha deciso di anticipare la chiusura del programma. Come riportato anche da Novella2000, l’ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda il prossimo 25 luglio. Dunque, non si concluderà ad agosto come inizialmente previsto, poiché gli ultimi due appuntamenti cadranno nella stessa settimana: mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Ad agosto inizieranno poi le registrazioni per la nuova stagione straordinaria di, prevista per settembre.