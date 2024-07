Addio Sara la principessa dei desideri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Ciao amore di Papi, come mi chiamavi tu. Ricordati sempre che ti voglio un mondo di bene per sempre. Mi mancherai tantissimo, fai buon viaggio piccolo amore mio". Parole commosse affidate ieri ai social network da Mattia Cantagalli, padre di, la bimba di sei anni di Faenza che si è spenta domenica sera al Policlinico Sant’Orsola di Bologna a causa di un tumore. Parole che si aggiungono alle manifestazioni di cordoglio e di vicinanza alla famiglia che in tantissimi sui social o via messaggio hanno espresso nelle ultime ore. La storia diinfatti era salita alla ribalta delle cronache nazionali quando centinaia di persone si erano offerte per contribuire alla realizzazione dei suoi ultimi. Tra questi la bimba aveva espresso la volontà di vivere un giorno dain un castello, che era stato esaudito dal comune di Ferrara anche attraverso la collaborazione con ...