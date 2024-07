VIDEO Bagnoli tensioni al corteo contro l’intesa | Stop passerelle e accordi calati dall’alto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFuori un quartiere blindato, dentro le grisaglie per il solenne accordo sul risanamento dell’ex area industriale. I due volti di, in una mattinata bollente. In tutti i sensi.in strada tra centinaia di manifestanti e forze dell’ordine. Stavolta non ci sono le cariche, ma il clima è pesante. Ci si fronteggia a muso duro. Nell’auditorium del parco, intanto, si firma il protocollo tra la premier Meloni e il sindaco-commissario Manfredi. “L’ennesimo accordo in 30 anni calato” protestano gli attivisti. Denunciano il mancato confronto con gli abitanti di. In testa alun grande striscione, esibito dai precari del movimento 7 novembre. C’è scritto “Prima Renzi, poi Meloni. Nessuna passerella sui nostri territori”.