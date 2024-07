Teoria dei Nudge | quella spinta gentile che muove il mondo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Può un pungolo migliorare la vita? È la riflessione al centro della cosiddettadei. Il suo fulcro risiede nel significato stesso del, tradotto in italiano con la locuzione «». Ma in cosa consiste, effettivamente, questaTheory? Si tratta di un concetto che, nel campo dell’economia comportamentale, della psicologia cognitiva e della filosofia politica, ritiene che sostegni positivi e suggerimenti o aiuti indiretti possano influenzare positivamente il processo decisionionale di gruppi e individui, alla stregua di istruzioni dirette, legislazione o coercizioni. Per una definizione più accurata, si fa riferimento al libro– Ladel premio Nobel per l’economia Richard Thaler e Cass Sunstein.