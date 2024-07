Tennis quando il sorteggio delle Olimpiadi di Parigi 2024? Data e programma | possibili forfait in arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dal 27 luglio al 4 agosto il torneo olimpico diterrà banco a. Giocatori e giocatrici, messo alle spalle Wimbledon, dovranno tornare nuovamente sulla terra rossa per confrontarsi sui campi del Roland Garros. In casa Italia risponderanno all’appello Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi in singolare maschile; Andrea Vavassori / Simone Bolelli, Jannik Sinner / Lorenzo Musetti in doppio maschile; Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti in singolare femminile; Jasmine Paolini / Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto / Lucia Bronzetti in doppio femminile. Il regolamento prevede non più di sei uomini e sei donne per nazioni, non più di quattro rappresentanti in singolare e due coppie in doppio.