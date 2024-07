Svizzera | Shaqiri dice addio alla Nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il trequartista svizzero Xherdanha concluso la sua carriera inall’età di 32 anni. Il giocatore, attualmente in forza ai Chicago Fire in Mls, ha annunciato il suonove giorni dopo la sua 125esima partita con la, terminata con una sconfitta ai rigori contro l’Inghilterra nei quarti di finale di Euro 2024. Entrato come sostituto nei tempi supplementari, l’ex giocatore di Liverpool, Bayern Monaco e Inter ha colpito la traversa dell’Inghilterra direttamente da calcio d’angolo nell’1-1 prima di segnare il suo calcio di rigore nella lotteria finale.ha giocato solo una partita da titolare in cinque partite dell’Europeo e ha segnato uno dei gol più belli del torneo contro la Scozia.SportFace.